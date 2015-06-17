هكذا تألقت النجمات في إطلالات شهر يونيو

منذ بداية هذا الشهر شهدنا العديد من الحفلات والمناسبات التي حرصت نجماتها على الظهور بإطلالات عصرية جذابة ومتنوعة بين التنسيقات الناعمة والإطلالات الجميلة للسهرات المسائية.

كانت إطلالة عارضة الأزياء الجميلة كيندال جينر Kendall Jenner باللونين الأبيض والأسود من بين أجمل الإطلالات النهارية الجذابة، وقد أضاءتها بأحمر شفاه أحمر بلون بارز، بينما ظهرت الممثلة الأنيقة جيسيكا البا Jessica Alba بلوك عصري غاية في البساطة والنعومة، حيث اكتفت بارتداء فستان ناعم بلون رمادي محايد ونسقته مع حذاء وردي لتضفي لمسة أنوثة وأناقة على إطلالتها.

من ناحية أخرى، شاهدنا العديد من الإطلالات المسائية على السجادة الحمراء، حيث أقيمت بعض الحفلات خلال الأسبوعين الماضيين، منها: حفل CFDA لتوزيع جوائز الموضة، وقد أعجبتنا إطلالة جينيفر لوبيز Jennifer Lopez بفستانها الكحلي الرائع من Valentino، وإطلالة العارضة بيلا حديد Bella Hadid بفستان ناعم باللونين الأبيض والأسود، أما في حفل CMT Music Awards فقد ظهرت نيكول كيدمان Nicole Kidman بلوك عصري جميل، واختارت جينا ديوان Jenna Dewan فستاناً ناعماً باللون الأرجواني الجذاب، بينما ظهرت رومر ويلس Rumer Willis ونيكي ريد Nikki Reed بفساتين بيضاء ناعمة.

أما في عالمنا العربي فقد شاهدنا إطلالات أنيقة من نجمات زهير مراد في حفل الموريكس دور في إطلالة نادين نسيب نجيم الأنيقة بفستانها الوردي الجذاب و إطلالة ملكات الجمال السابقات رومي ورينا شيباني ، كما تألقت يارا بفستان أحمر من Lanvin في الحفل نفسه ، أما لجين عمران فقد استعرضت لمتابعيها على انستقرام طلة أنيقة بالفقطان بدت فيها متألقة كالعادة .

جمعنا لك في الصور أعلاه إطلالات أنيقة ظهرت بها النجمات منذ بداية شهر يونيو، شاهديها وشاركينا برأيك بها.