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ضبط أستاذ جامعى فى وضع مخل مع طالبة داخل إحدى كليات جامعة بنى سويف

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ضبط أستاذ جامعى فى وضع مخل مع طالبة داخل إحدى كليات جامعة بنى سويف ضبط أستاذ جامعى فى وضع مخل مع طالبة داخل إحدى كليات جامعة بنى سويف
ضبط العاملون وطلاب إحدى كليات جامعة بنى سويف، أستاذًا جامعياً فى وضع مخل مع إحدى الطالبات، داخل مكتبه بمبنى الكلية .

كان العاملون بإحدى كليات جامعة بنى سويف، قد فوجئوا بسماع أصوات تصدر من مكتب أحد أعضاء هيئة التدريس، عقب انتهاء مواعيد العمل، فقام العمال بفتح الباب بمعاونة بعض الطلاب، ليجدوا «ر.ص» عضو هيئة التدريس بالكلية، فى وضع مخل مع «ش.م» إحدى الطالبات .

على الفور، تم إخطار الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، بالواقعة، وحّرر العمال والموظفون من شهود الواقعة مذكرة تفصيلية، تم رفعها لرئيس الجامعة الذى أمر بالتحقيق الفورى فى الشكوى بمعرفة المحقق القانونى بالجامعة.
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