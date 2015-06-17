وزير الدفاع يصدق على قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2015

صدق الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2015.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء محيى الدين كمال عبد العليم مدير إدارة التجنيد والتعبئة لقبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية، اعتبارا من 24 يونيو 2015 وذلك وفقاً للأسس والمعايير التى تحقق الاستغلال الأمثل للطاقات والقوى البشرية وبما يتناسب مع إمكانات الأفراد، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية للكفاءة القتالية للقوات المسلحة، وأشار إلى أن الفئات المطلوبة كالآتى:-

وأضاف أن المؤهلات العليا من مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1995 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير2015 حتى آخر يوليو 2015 ، وخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى / التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز / مدة التدريب خلال تلك الفترة ، و المتخلفين من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 20 يوليو 2015 وتسجيلهم إجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد اعتبارا من 5 - 24 أغسطس 2015 م.

أما المؤهلات فوق المتوسطة من مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1995 م والحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2015 حتى آخر يوليو 2015 ، والمتخلفين من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 10 أغسطس وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد اعتبارا من 25 -29 أغسطس 2015.

والمؤهلات المتوسطة من مواليد أشهر (أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر ) من عامى 1995 وما قبلها من جميع السنوات خريجى العام الدراسى 2013 / 2014 والمتخلفين من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 24 يونيو وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد اعتبارا من 6يوليو وحتى 4 أغسطس 2015م.

وأوضح أن غير ذوى المؤهلات من مواليد أشهر (أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر) من عام 1995 والمتخلفين من سنوات سابقة وسيتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم 15 أغسطس 2015على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم فى الفترة من30 أغسطس وحتى 10 سبتمبر 2015م .

وأكد مدير إدارة التجنيد والتعبئة، أن زواج الشاب من أجنبية لا يعفية من التجنيد، وأن الحاصلين على مؤهلهم الدراسى من دولة عربية أو أجنبية عليهم التقدم لمنطقة التجنيد التابعين لها خلال ستين يوما من تاريخ حصولهم على المؤهل حتى لا يعاملوا كمتخلفين عن التجنيد، وطالب كل شاب له موقف مخالف عن ذلك يجب عليه التوجه إلى مكتب التجنيد والتعبئة التابع له فورا للاستفسار عن صحة موقفه التجنيدى .

وأشار إلى قيام إدارة التجنيد بدفع لجان تجنيدية وطبية لمدارس التنمية الفكرية وجمعيات الرعاية الأهلية المعتمدة لإجراء الكشف الطبى لذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين، لإنهاء موقفهم التجنيدى ومنحهم شهادة المعاملة العسكرية أو إنهاء مواقفهم التجنيدية فور الوصول إلى مناطق التجنيد التابعين لها .

كما تم إنشاء موقع لإدارة التجنيد على شبكة الإنترنت على العنوان tagned.afmic.gov.eg وبريد إلكترونى للرد على كافة الاستفسارات كالآتى tagneed @ mod. Gov .eg.

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