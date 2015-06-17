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بدء اجتماع "الأعلى للجامعات الخاصة" لتحديد ضوابط وخريطة تنسيق العام الجديد

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بدء اجتماع "الأعلى للجامعات الخاصة" لتحديد ضوابط وخريطة تنسيق العام الجديد بدء اجتماع "الأعلى للجامعات الخاصة" لتحديد ضوابط وخريطة تنسيق العام الجديد
بدأ منذ قليل، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، لإقرار خريطة التنسيق وتحديد ضوابط وقواعد التنسيق للعام الجديد، وذلك بعد مناقشات مع رؤساء الجامعات الخاصة من الحاضرين للاجتماع، وكذلك مناقشة مواعيد مراحل التنسيق المختلفة، حيث يعقد المجلس اجتماعه بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

وقال الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، إن الاجتماع كان مقررا أمس، الثلاثاء، ولكن تم تأجيله بسبب اجتماعا لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هناك مقترحات جديدة فيما يخص تقدم طلاب الثانوية العامة للجامعات الخاصة ستدرس خلال الاجتماع.

وأضاف عبد الخالق، فى تصريحات صحفية، أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة سيدرس خلال الاجتماع، المقترحات المناسبة لتنسيق طلاب الثانوية العامة بتلك الجامعات، وأنه سيتم إقرار البدء فى تنسيق القبول بالجامعات عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

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