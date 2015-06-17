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ضبط تشكيل عصابى بحوزته قطع أثرية ذهبية يستخدمها فى النصب بسوهاج

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ضبط تشكيل عصابى بحوزته قطع أثرية ذهبية يستخدمها فى النصب بسوهاج ضبط تشكيل عصابى بحوزته قطع أثرية ذهبية يستخدمها فى النصب بسوهاج
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا برئاسة الرائد محمد السيد مجلى رئيس مباحث القسم، من إلقاء القبض على 3 أشخاص من بينهم شقيقان بحوزتهم قطع أثرية وقطع ذهبية يستخدمونها فى عملية النصب على المواطنين بدائرة القسم والاستيلاء على أموالهم.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من اللواء نادر أبادير نائب المدير للشمال يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا بإلقاء القبض على تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص بتهمة النصب على المواطنين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدرة المباحث الجنائية وقادها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال، بتمكن الرائد محمد مجلى رئيس مباحث القسم والنقيبين أحمد الكاشف وأمير الحويج معاونى مباحث القسم عقب اشتباه أمين شرطة من قوة المباحث فى سيارة ملاكى يستقلها 3 أشخاص بجوار كوبرى بنجا تم تطويق السيارة، وبتفتيشها وقائيا عثر بداخلها على 2 ثمثالين أحدهما من الحجر والآخر من الذهب وعدد 20 غويشة ذهبية مفرغة و2 ماشاء الله ذهبية.

وبفحصهم تبين أنهم "أسامة م ع" وشقيقه عاطف، و"أحمد س ح" وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعد إيهامهم بأثرية تلك المضبوطات. وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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مصر 365