"الأوميجا 3" تستخدم لعلاج جفاف العين الناتج عن الاستخدام المفرط للكمبيوتر

أظهرت دراسة هندية، أن العيون التى تعانى من الجفاف يمكن تهدئتها باستخدام مكملات زيت السمك. وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أنه خلال الدراسة التى استمرت ثلاثة أشهر وشملت 478 شخصا ممن يعانون من جفاف العين بسبب الإفراط فى استخدام أجهزة الكمبيوتر، تم إعطاؤهم إما قرصين من حمض الأوميجا 3 يوميا أو الحبوب غير الفعالة (الوهمية).

وأظهرت النتائج أن من تناولوا زيت السمك شهدوا انخفاضا أكبر فى الأعراض، كما كان لديهم خلايا كأسية أكثر التحاما على سطح العين وهذه الخلايا هى المسئولة عن الترطيب.

كما يعتقد أن الأوميجا 3 الموجود أيضا فى الجوز يساعد فى تقليل الالتهابات وتعزيز الدورة الدموية لتحسين الحالة الصحية للعين وزيادة إنتاج الدموع.

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