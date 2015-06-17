5 نصائح للحفاظ على صحة كليتك أثناء الصيام.. أهمها تقسيم الإفطار

كثير من الأشخاص يمارسون عادات غذائية خاطئة خلال شهر رمضان مثل الإفراط فى تناول المخللات وتناول الطعام بصورة خاطئة مما يساهم فى إصابتهم ببعض الأضرار الصحية.

حول ذلك يقول الدكتور محمد مصطفى مرسى مدرس مساعد الجراحة مسالك البولية بالمعهد تيودوربلهارس، إن هناك بعض الممارسات والعادات الغذائية غير الصحية يقوم الأشخاص بممارستها خلال فترة رمضان مثل الإفراط فى المخللات والتقليل من تناول شرب المياه بصورة كافية.

ويستكمل د. محمد قائلا "هناك بعض النصائح والإرشادات العامة التى يجب على الأشخاص مراعاتها خلال الصيام شهر رمضان وأهمها":>1)تناول كميات كبيرة من السوائل بالفترة ما بين الإفطار من السحور لتعويض الصيام فترة طولية.>2)التقليل من الأملاح أو عدم تناولها خلال فترة السحور .>3) يفضل فترة الصيام عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة .>4) تناول الأطعمة التى تساعد على الاحتفاظ بمياه الجسم لفترات طويلة مثل الخيار والخضراوات والزبادى والسلطة والجزر لأنها تساعد على رطوبة الجسم .>5) تقسيم الإفطار على مراحل على أن يبدأ بطبق السلطة أو الشوربة لعدم إجهاد المعدة والكلى مرة واحدة مما يتسبب فى عسر الهضم والشعور بالامتلاء وعدم الاستفادة من الأطعمة .