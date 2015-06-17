الأفوكادو يساعد فى علاج اللوكيميا

كشفت دراسة جديدة أن فاكهة الأفوكادو يمكنها محاربة سرطان الدم النخاعى الحاد وهو مرض نادر.

وأوضح باحثون كنديون، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية - أن جزيئات الدهون الموجودة فى الأفوكادو تعالج الخلايا الجذعية للوكيميا التى تعد بمثابة جذور المرض، لأنها تنمو فى خلايا الدم غير الطبيعية.

يشار إلى أن هناك أدوية قليلة على مستوى العالم تعالج الخلايا الجذعية اللوكيمية، ويأمل الباحثون - فى ظل ما تم التوصل إليه - فى تركيب عقار مشتق من الأفوكادو، والذى يقولون إنه قد يزيد فى يوم ما من متوسط العمر المتوقع وجودة حياة مصابى سرطان الدم النخاعى الحاد.

يذكر أن سرطان الدم النخاعى الحاد يعد مرضا مدمرا كما أنه مهلك فى غضون خمس سنوات لـ90 بالمائة من الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما.