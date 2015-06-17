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B12 أهم وأندر الفيتامينات.. يحمى المخ والأعصاب ويخصلك من الكسل والخمول

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B12 أهم وأندر الفيتامينات.. يحمى المخ والأعصاب ويخصلك من الكسل والخمول B12 أهم وأندر الفيتامينات.. يحمى المخ والأعصاب ويخصلك من الكسل والخمول
الفيتامينات هى الدعائم التى تمد بها جسدك، لتساعد أعضاءك على القيام بوظائفها على أكمل وجه، كما تلعب بعض الفيتامينات دور الجندى المخلص، الذى يقف دفاعا عن اقتحام الفيروسات لجسدك، ويعد فيتامين B12 من أهم تلك الفيتامينات.

B12يجب تناوله يوميا


>ومن أهم الفيتامينات التى يجب الحرص على إمداد أجسامنا بها هو فيتامين B12، فتبعا لرأى أخصائى التغذية خالد يوسف، فإنه يعد من أقوى الفيتامينات التى يجب أن نحرص على الحصول عليها بصورة يومية، ولكن للأسف فإن تواجد هذا الفيتامين فى الأطعمة أمرا يتميز بالندرة الشديدة، والتى يصعب معها الحصول عليه من خلال الطعام وحده، ولذا فغالبا ما يتطلب الأمر الاستعانة بالأقراص التعويضية، التى تحتوى على B12.
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أهمية فيتامين B12


>يوضح خالد أهمية تناول فيتامين B12، والتى يمكن تلخيصها فى عدة نقاط هم:
>- يساعد على زيادة القدرة على التفكير وتنشيط عمل المخ.
>- ينشط عملية التمثيل الغذائى وبالتالى يساعد على خفض الوزن.
>- يحمى الجهاز العصبى ويدعمه ضد الالتهابات والعدوى والأمراض، كما يعمل على زيادة كفاءته.
>- يحمى من الإصابة بالأنيميا وفقر الدم.
>- يقى من حالات الكسل والخمول وينشط عمل الجسم ويمنحه التنبه واليقظة.

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