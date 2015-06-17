تشريع الماريجوانا لم يشجع المزيد من الشباب على تعاطيها

أشارت دراسة أمريكية جديدة إلى أن تشريع الماريجوانا لا يشجع الشباب على تعاطيها.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن الدراسة الجديدة شملت أكثر من مليون مراهق فى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه لا يوجد دليل على ارتباط إتاحة الماريجوانا للاستخدامات الطبية وزيادة استخدامها من جانب الشباب.

وشملت الدراسة 48 ولاية أمريكية وقامت بتحليل بيانات على مدى 24 عاما فى الفترة من 1991 إلى 2014 قبل ظهور القوانين التى تشرع القنب.

وكانت 23 ولاية بمقاطعة كولومبيا قد مررت تشريعا يسمح بالاستخدام الطبى لهذا المخدر، إلا أن خطورته أثارت المخاوف من أن هذا التشريع سينجم عن محاولة المزيد من المراهقين استخدام القنب بشكل منتظم، إلا أن الباحثة بجامعة كولومبيا الدكتورة ديبورة هاسين قالت إن "اكتشافاتنا تقدم الدليل الأقوى حتى الآن على أن استخدام الشباب للماريجوانا لم يزداد بعد تشريع استخدامها لأغراض طبية.