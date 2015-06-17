30 يونيو.. الحكم على المتهمين بإدارة شبكة دعارة عبر "واتس آب" بالمقطم

حددت دائرة جنح المقطم بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشرقاوى، 30 يونيو الجارى جلسة النطق بالحكم على المتهمين بإدارة شبكة دعارة عبر "واتس آب" بالمقطم.

كانت أجهزة الأمن تمكنت من ضبط أفراد شبكة "أم إسلام للفرفشة"، لاستقطاب راغبى المتعة الحرام، بعد أن داهمت شققا مفروشة تملكها المتهمة لعرض الساقطات على "الزبائن"، وضبطت 13 أثناء ممارسة الجنس الجماعى، وحرزت مخدرات وخمورا وأقراص منع حمل، وحبوبا منشطة.

وكشفت تحقيقات المباحث عن أن المتهمات يستقطبن الزبائن من خلال "الشات" عبر الـ"واتس آب".

يذكر أن نيابة المقطم برئاسة المستشار عمرو شريف، أمرت بحبس 11 متهما لتكوينهم شبكة دعارة فى منطقة المقطم، على ذمة التحقيقات.