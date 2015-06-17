أول لقاء إيرانى سعودى خلال مؤتمر"التعاون الإسلامى"بجدة بعد تولى الجبير

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن مساعد وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان التقى على هامش الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامى وزير الخارجية السعودى عادل الجبير لأول مرة منذ توليه منصبه.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية أنه تم خلال اللقاء التشاور وطرح وجهات النظر حول بعض قضايا المنطقة بصورة صريحة وشفافة.

وقال مساعد وزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان، لقد قلنا خلال اللقاء بأن اتخاذ النهج العسكرى فى المنطقة يعتبر أمرا غير بناء وأكدنا موقف إيران من جديد بضرورة إبعاد المنطقة عن الحرب وتعزيز المسيرة السياسية وأعلنا بأن الحوار والتعاون المؤثر يعتبران أهم عنصر للخروج من مشاكل المنطقة والوصول إلى الأمن الجماعى.

وتابع أمير عبد اللهيان: لقد أبلغنا الجانب السعودى خلال اللقاء بأن الجميع سينتفع من النهج السياسى البناء والأمن فى المنطقة، لافتا إلى أن وزير الخارجية السعودى أكد خلال اللقاء أهمية الحوار بين الدول وضرورة تعاون جميع الأطراف فى إرساء الأمن بالمنطقة.

وأشار أمير عبد اللهيان إلى أن الوزير السعودى أدان الحادث الذى وقع فى مطار جدة لمعتمرين إيرانيين، قائلا إن الأحكام الصادرة بحق رجلى الشرطة المذنبين سيتم الإعلان عنها وتنفيذها قريبا، واصفا الإجراءات التى اتخذتها الحکومة السعودية تجاه الشرطيين المجرمين بأنها کانت إيجابية.

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