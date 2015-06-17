الجهاد الإسلامى تهدد إسرائيل برد غير مسبوق حال استشهاد خضر عدنان

هددت حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين، اليوم الأربعاء، برد غير مسبوق فى حال استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان، القيادى فى الحركة، المضرب عن الطعام فى السجون الإسرائيلية .

وقال مصدر مسئول فى حركة الجهاد، فى تصريح صحفى، إن إسرائيل تتحمل كامل المسئولية عن حياة الأسير الشيخ عدنان، مؤكدا أن الحركة لا يمكن لها أن تمر مرور الكرام على تهديد حياة الأسير وأن الرسالة يجب أن تكون واضحة للجميع.

وأضاف المصدر "التهدئة وملحقاتها ستكون في مهب الريح ولن تستطيع دولة الاحتلال ومستوطناتها أن تكون هادئة فى أى تطور محتمل يهدد حياة الشيخ الأسير عدنان".