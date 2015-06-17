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الطب البيطري بأسيوط تلغى أجازات الأطباء إستعداداً لرمضان

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الطب البيطري بأسيوط تلغى أجازات الأطباء إستعداداً لرمضان الطب البيطري بأسيوط تلغى أجازات الأطباء إستعداداً لرمضان

قال الدكتور مدكور محمود، مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، إنه قد تم إلغاء جميع الإجازات للأطباء وجميع العاملين بالمجازر لمدة شهر، وذلك إستعداداً لاستقبال شهر رمضان على مدار 24 ساعة يومياً،

 وجاء ذلك فى إطار توجيهات المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، تسهيلاً على المواطنين،  وحفاظاً على سلامتهم خلال هذا الشهر الكريم.

وقال مدير الطب البيطري،  إنه قد تقرر العمل في مجازر المحافظة طوال 24 ساعة، وأن الذبح سيكون تحت إشراف مدير المجزر، وذلك في جميع مجازر المحافظة، والبالغ عددها 40 مجزر، كما سيتم العمل بالمجازر بالتناوب بين أطباء المجزر، وفيما يخص مجازر الدواجن، فيستمر الذبح 24 ساعة تحت إشراف الطبيب المُختص لكل مجزر.

وأضاف”مدكور”، أن المديرية تقوم بالإشراف على شوادر بيع وتوزيع اللحوم خلال فترة شهر رمضان، حيث يقوم الأطباء البيطريين بإدارة المجازر بالمديرية بالإشراف على عملية بيع اللحوم بالمحافظة، منوهاً إلى أن المديرية تقوم بعمل خطة للمرور على جميع الثلاجات بالمحافظة، وذلك للتأكد من سلامة التخزين والحفظ ومطابقة المُجمدات للمواصفات القياسية.

وأوضح الدكتور “مدكور”، أن مديرية الطب البيطرى تقوم بالإشتراك مع مباحث بتكثيف الحملات البيطرية المفاجأة، للتفتيش على محلات الجزارة، ومحلات بيع وعرض اللحوم والدواجن والأسماك، كما تم تشديد الرقابة على الأكمنة ونقاط التفتيش، لمنع دخول أو خروج أية لحوم مُخالفة للائحة المجازر الحكومية، مشيراُ في ذلك إلى أن إدارة المجازر تقوم بالإشتراك مع الإرشاد البيطري بعمل حملات إرشادية للمواطنين، لتوعيتهم بعدم شراء مذبوحات من خارج المجازر الحكومية، والتأكد من وجود الأختام على اللحوم، حفاظاً على صحتهم، لافتاً إلى تشكيل غرفة عمليات للرد على إستفسارات وشكاوى المواطنين من خلال الأرقام 2323596، 23328443.

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