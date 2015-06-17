العثور على جثة ملقاه بجانبي طريق السويس القاهرة الصحراوي

تلقي اللواء طارق الجزار، مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، إخطارا من إدارة تأمين الطرق بتلقي بلاغا من مواطنين، بالإشتباه فى وجود جثمان رجل ملقي بالكيلو 99 بطريق السويس القاهرة الصحراوي، على الفور توجهة قوات الأمن للمكان المبلغ، وتم فحصه وتبين أنه رجل فى العقد الرابع من عمره متوفي، وتظهر علي وجهه وجسده جروح قطعية وكدمات فى جميع أنحاء جسدة.

وإشتبهت قوات الأمن أن الرجل أثناء مروره الطريق صدمته سيارة مسرعة، وهو ما أدي إلى دفعة إلى أحد جانبي الطريق وأصابته بكدمات وجروح من قوة الصدمه.

قال مصدر أمني فى تصريحات خاصة أنه جاري نقل الجثمان عبر الإسعاف إلى مشرحة السويس لفحص الجثمان ومحاولة تحديد هويته وإبلاغ النيابة العامة لتولى التحقيقات.