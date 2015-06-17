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من الغد.. إعفاء المصريين من رسوم دخول المناطق الأثرية بالأقصر وأسوان

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من الغد.. إعفاء المصريين من رسوم دخول المناطق الأثرية بالأقصر وأسوان من الغد.. إعفاء المصريين من رسوم دخول المناطق الأثرية بالأقصر وأسوان
أعلنت وزارة السياحة، عن بدء تنفيذ مبادرة وزارة الآثار بإعفاء المصريين من رسوم دخول جميع المناطق الأثرية فى الأقصر وأسوان غدا الخميس، الأول من رمضان، حتى نهاية أغسطس، وأشارت الوزارة إلى أن المبادرة تشمل إسنا وإدفو وكوم أمبو، كما سيتم تقديم خدمات الإرشاد السياحى بجميع المعابد مجاناً للمشاركين بالمبادرة.

يذكر أن المبادرة تستهدف تنمية روح الولاء والانتماء، لدى شباب الجامعات والمدارس وللشباب عموماً وذلك من خلال التعرف على الحضارة المصرية العريقة، وعمل رواج اقتصادى تجارى بالمقاصد السياحية وخاصة بمدينتى الأقصر وأسوان.


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