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استنفار أمنى بميدان التحرير تزامناً مع تشغيل "مترو السادات"

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استنفار أمنى بميدان التحرير تزامناً مع تشغيل "مترو السادات" استنفار أمنى بميدان التحرير تزامناً مع تشغيل "مترو السادات"
شهد ميدان التحرير صباح اليوم "الأربعاء" حالة من الاستنفار الأمنى غير المسبوق بالتزامن مع إعادة تشغيل محطة مترو السادات أمام الجمهور.

ومشطت مصفحتان تابعان لقوات مكافحة الشغب وسيارات الانتشار السريع محيط ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد، تحسباً لحدوث طوارئ.

كما وصل كل من اللواء خالد عبد العال، حكمدار العاصمة، واللواء حمدى الحديدى، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، إلى محيط الميدان؛ للوقوف على الحالة الأمنية وتمركز القوات بالميدان.

يشار إلى أنه تم افتتاح محطة مترو أنور السادات فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء أمام المواطنين بعد أن تم غلقها مدة قاربت سنتين وسط إجراءات أمنية مشددة.
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