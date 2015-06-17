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الداخلية: استشهاد معاون مباحث العريش وإصابة 3 مجندين فى استهداف مدرعة

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الداخلية: استشهاد معاون مباحث العريش وإصابة 3 مجندين فى استهداف مدرعة الداخلية: استشهاد معاون مباحث العريش وإصابة 3 مجندين فى استهداف مدرعة
أفادت وزارة الداخلية فى بيان لها، أنه استشهد، فجر اليوم الأربعاء، النقيب محمد صالح على محمد معاون مباحث قسم شرطة رابع العريش بمديرية أمن شمال سيناء وأُصيب 3 مجندين، حيث انفجرت عبوة ناسفة أسفل إحدى مُدرعات قول أمنى حال تفقده الحالة الأمنية بمنطقة وسط العريش، أسفر ذلك عن استشهاد النقيب محمد صالح على محمد معاون مباحث قسم شرطة رابع العريش وإصابة 3 مجندين .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قِبل الواقعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم وحالتهم العامة مستقرة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين.

مصدر أمنى: استشهاد ضابط شرطة وإصابة 3 آخرين فى تفجير مدرعة بالعريش
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جنازة عسكرية فى الإسماعيلية للضابط شهيد حادث تفجير مدرعة العريش
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