مدير أمن القاهرة يتفقد محطة"السادات"والمواطنون يستقبلونه بهتافات تحيا مصر

تفقد منذ قليل اللواء أسامة بدير مدير أمن القاهرة، محطة مترو السادات بميدان التحرير، للوقوف على الحالة الأمنية ومتابعة أجهزة الكشف الموضوعة على مداخل المحطة.

ورافق مدير أمن القاهرة خلال الجولة التفقدية اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل، وعدد كبير من القيادات الأمنية.

وصافح مدير أمن القاهرة عدد من الجنود المتمركزة داخل محطة مترو السادات، كما هنأهم بحلول شهر رمضان المبارك، وردد عدد من المواطنين هتافات تحيا مصر، تحيا الشرطة، وأطلق عدد من النساء الزغاريد تعبيرًا عن فرحتهم بإعادة تشغيل المحطة.



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