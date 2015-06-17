محلب يهنئ الرئيس وشيخ الأزهر بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

بعث المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وكان نصها كالتالى:

السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهوريـــــــة

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة أخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بهذه المناسبة المباركة التى اختصها الله سبحانه وتعالى بالخير والبركات، وأنزل فيها القرآن هادياً للبشرية جمعاء، ليضىء لها طريق الحياة الكريمة وإعلاء لكلمة الحق والعدل.

وإننا يا سيادة الرئيس ننتهز هذه المناسبة الجليلة، لندعو المولى عز وجل أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا العزيزة وشعوب الأمة العربية والإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربها بالخير واليمن والسلام.

وكل عام وسيادتكم بخير ،،،

كما بعث المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وكان نصها كالتالى:

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيب

شيــــخ الأزهــــــــر

يسرنى أن أبعث إلى فضيلتكم أخلص التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، الذى نستلهم منه أسمى مبادئ الرحمة والتكافل وقوة العزيمة وصلابة الإرادة، هذا الشهر الذى شهد نصر الله المبين ضد الشرك والطغيان.

وإننا إذ نستقبل هذا الشهر الكريم نتضرع إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا العزيزة وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، إنه سميع مجيب.

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