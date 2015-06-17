التعليم : نسبة النجاح في العينة العشوائية للفلسفة والمنطق 92.4%

اعتمد الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، نتيجة تقدير عينة عشوائية من أوراق إجابة امتحان مادة الفلسفة والمنطق لامتحان الشهادة الثانوية العامة الدور الأول “نظام حديث” للعام الدراسى الحالى 2014/2015.

وقال رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ورئيس عام امتحان الثانوية العامة محمد سعد، إن “نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفلسفة والمنطق ”نظام حديث” أظهرت أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان هو “10526″ طالبا وطالبة”، لافتا إلى أن العينة أظهرت أيضا أن عدد الناجحين “9724″ طالبا وطالبة بنسبة مئوية للنجاح 92.4%.

وأوضح أن العينة العشوائية تضمنت مختلف نوعيات طلاب المدارس “الرسمية، والخاصة بمصروفات، والمنازل”.

ونوه سعد إلى أن 1436 طالبا وطالبة من إجمالى العينة حصلوا على الدرجات النهائية بنسبة تبلغ “14.77%” من إجمالي العينة، كما حصل 3536 طالبا وطالبة من إجمالى العينة على درجات تتراوح ما بين 54 درجة إلى 59.5، وذلك بنسبة تبلغ 36.36% من إجمالى العينة.

وحصل أيضا 1807 طلاب وطالبات من إجمالى العينة على درجات تتراوح ما بين 48 درجة إلى 53.5 درجة، وذلك بنسبة تبلغ 18.58% من إجمالى العينة، كما حصل 1129 طالبا وطالبة من إجمالى العينة على درجات تتراوح ما بين 42 درجة إلى 47.5 درجة، وذلك بنسبة تبلغ 11.61% من إجمالى العينة.