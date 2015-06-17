بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد منطقة العوامر الصناعية ويستمع للمُستثمرين

قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، أن الدولة بكافة أجهزتها مهتمة بتشجيع حركة الاستثمار والمُستثمرين، لفتح مجالات جديدة لتوفير فرص العمل للشباب، وذلك بتوفير كافة مُقومات البنية الأساسية للمناطق الصناعية، خاصةً في محافظات الصعيد، وقال إنه قد عرض مشروعات بقيمة تجاوزت 175 مليون دولار في مؤتمر تحضيري لمنتدى الاستثمار بالصعيد، والذي عُقد بمحافظة البحر الأحمر .

وجاء ذلك خلال تفقده عدداً من المصانع العاملة بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب، حيث استمع إلى مطالب المستثمرين واحتياجاتهم خلال الفترة القادمة.

وأشاد “الدسوقي”، بحجم العمل في مصانع عرب العوامر، وقال إن أسيوط لديها 4 مناطق صناعية عاملة، بالإضافة إلى مجمع للصناعات الصغيرة بمركز ساحل سليم، وهي مناطق الصفا وعرب العوامر والزرابي ودشلوط، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات الموافق عليها في هذه المناطق 874 مشروع بإجمالي تكلفة إستثمارية قدرها 2 مليار و296 مليون جنيه، والتي توفر 31 ألف و594 فرصة عمل مُتضمنة 60 مشروع بمُجمع صناعات ساحل سليم التابع إشرافياً للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة الصناعة، ويبلغ عدد المشروعات التي بدأت الإنتاج 742 مشروع، وعدد المشروعات تحت الإنشاء 61 مشروع، وعدد المشروعات التي لم تبدأ التنفيذ 71 مشروع.

وقال على حسين، مدير عام إدارة الاستثمار بالمحافظة، إن عدد المشروعات المُوافق عليها بمنطقة عرب العوامر الصناعية، قد بلغ 209 مشروعاً، تتيح حوالي 13 ألف فرصة عمل بتكلفة استثمارية قدرها مليار ونصف المليار جنيه، لافتاً إلى أن عدد المشروعات التي بدأت الإنتاج 167 مشروعاً بنسبة 80% من المشروعات الموافق عليها بتكلفة استثمارية قدرها 832 مليون جنيه، وقد أتاحت هذه المشروعات 8431 فرصة عمل.

وأضاف بأن عدد المشروعات تحت الإنشاء 18 مشروعاً بنسبة 9% من المشروعات الموافق عليها، سوف تتيح عدد 2816 فرصة عمل، وبتكلفة استثمارية 297.125 مليون جنيه، وأن عدد المشروعات التي لم تبدأ التنفيذ 24 مشروعاً بنسبة 11% من المشروعات الموافق عليها سوف تتيح عدد 1654 فرصة عمل، وذلك بتكلفة استثمارية 401.634 مليون جنيه.