التموين تعلن أسعار اللحوم السودانية والدواجن المجمدة

أكد خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك رقابة مشددة على جميع فروع المجمعات الاستهلاكية لمنع تسرب السلع الغذائية ذات الأسعار المخفضة إلى السوق السوداء، وخصوصًا اللحوم والدواجن المجمدة المعروضة بأسعار مميزة ومنها اللحوم السودانية بسعر 40 جنيها للكيلو واللحوم الأسترالية ومن أورجواى بسعر 55 جنيهًا للكيلو والدواجن المجمدة بسعر 17 جنيها للكيلو.

وطالب، خلال اجتماعه مع اللواء إبراهيم حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة فى إطار الاستعدادات لشهر رمضان، بقيام شركتى الجملة والمجمعات الاستهلاكية بإقامة منافذ لهم فى القرى والنجوع على مستوى الجمهورية، وخصوصًا مناطق الصعيد للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين لتوفير السلع الغذائية لهم بأسعار مخفضة مع ضرورة مساعدة الشباب فى القرى والمراكز فى إقامة منافذ بيع لهم وإمدادهم بالسلع الغذائية وغير الغذائية بهدف البيع للمواطنين بأسعار مخفضة وتوفير هامش ربح للشباب وتوفير فرص العمل.

ودعا رؤساء المجمعات الاستهلاكية إلى وضع كاميرات مراقبة فى الفروع لمتابعة عمليات البيع وحسن معاملة المستهلكين ووضع الخط الساخن للشكاوى وهو 19280 فى مكان ظاهر، وحث المواطنين على الاتصال سواء فى حالة الشكوى للعمل على حلها أو إبداء اقتراحاتهم وأرائهم فى جودة الخدمة المقدمة وذلك للعمل على زيادتها وتحسينها.

أشار حنفى إلى أنه هناك فرق عمل من شباب الوزارة باسم عيون التموين والمتسوق الخفى تقوم بالشراء مثل المواطنين من فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة ومنافذ البيع التابعة لوزارة التموين فى أنحاء الجمهورية، لمراقبة جودة السلع وصلاحيتها ومدى نظافة الفروع وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى الأجهزة الرقابية من مفتشى الوزارة ومباحث التموين.