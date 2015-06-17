وزير الدفاع يصدق على إعلان قبول دفعة جديدة للمرحلة التجنيدية أكتوبر 2015

صدق الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة على إعلان قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2015 والتى سيتم استقبالها اعتبارا من 24 يونيو الجارى .

وقال اللواء محيى الدين عبد العليم مدير إدارة التجنيد والتعبئة – فى مؤتمر صحفى اليوم – إن الفئات المطلوبة من “المؤهلات المتوسطة” من مواليد أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر عام 1995 خريجى العام الدارسى 2013/2014 ومواليد نفس الأشهر من جميع السنوات السابقة حتى عام 1994 خريجى العام الدراسى 2013/2014 ، بالإضافة إلى المتخلفين من سنوات سابقة ، وكذلك المؤهلات العليا من مواليد أول يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1995 وهم من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا “حكومية أو خاصة” من الحاصلين على مؤهلهم الدراسى المعتمد خلال الفترة من أول فبراير 2015 ، حتى آخر يوليو 2015 وخريجى كليات الطب البشرى والأسنان والعلاج الطبيعى ، والطب البيطرى ، والتمريض الذين أنهوا سنة الامتياز ومدة التدريب خلال الفترة من أول فبراير

> حتى آخر يوليو 2015 ، وكذلك المتخلفين من سنوات سابقة التجنيد والتعبئة على مستوى الجمهورية على أن يتم تسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 5 أغسطس حتى 24 أغسطس 2015.

وحول المؤهلات فوق المتوسطة ، أكد اللواء عبد العليم أن الفئات المطلوبة هى مواليد الفترة من أول يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1995 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2015 حتى آخر يوليو 2015 على أن يكون توقيت استقبالهم اعتبارا من 10 أغسطس 2015 وتوقيتات التسجيل وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد والتعبئة من 25 أغسطس 2015 حتى 29 أغسطس 2015 .

وأشار مدير التجنيد إلى أن المطلوبين من غير ذوى المؤهلات من مواليد أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 1995 والمتخلفين من السنوات السابقة ، على أن يتم استقبالهم اعتبارا من 15 أغسطس 2015 على أن يتم تسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم فى الفترة من 30 أغسطس إلى 10 سبتمبر 2015 .

وأوضح أن المستندات المطلوبة هى بطاقة الرقم القومى, وبطاقة الخدمة العسكرية نموذج 6 جند ، وأصل شهادة الميلاد وصحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له ، وفيش البصمات نموذج 1 جند من القسم أو المركز التابع له شاب التجنيد ، وفصيلة الدم

> وأصل المؤهل الدراسى وقسيمة الزواج للمتزوجين ورخصة القيادة للحاصلين عليها وقرار تعيين المعيدين ، وخطابات الفصل من الدراسة للطلبة المفصولين .

أ ش أ