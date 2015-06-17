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الكويت ترسل طائرة إغاثة محملة بالمواد الطبية إلى العراق

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الكويت ترسل طائرة إغاثة محملة بالمواد الطبية إلى العراق الكويت ترسل طائرة إغاثة محملة بالمواد الطبية إلى العراق
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية إقلاع طائرة الإغاثة الأولى من الجسر الجوى إلى مطار بغداد وعلى متنها 20 طنا من الأدوية والمواد الطبية لإيصالها إلى المستشفيات العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن رئيس مجلس إدارة الجمعية هلال الساير القول إن هذه الطائرة تندرج ضمن جسر المساعدات الإنسانية والطبية الذى أمر به الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأوضح أنه سيتم نقل 200 طن من المواد الغذائية خلال الأيام المقبلة للعراق.
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