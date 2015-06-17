قتلى وجرحى جراء سقوط قذائف وانفجار فى العاصمة السورية دمشق

قالت مصادر طبية إن عشرة أشخاص قتلوا وجرح نحو 13 آخرون جراء انفجار وسقوط قذائف وسط العاصمة السورية دمشق.ونقل شهود عيان اليوم الأربعاء إن "عبوة ناسفة انفجرت وسقط عدد من القذائف فى محيط منطقة ساحة عرنوس التجارية والسكانية الليلة الماضية.

وقال عدد من الأهالى إن "ليل دمشق كان مظلما وساخنا نظرا لصخب القذائف وانقطاع الكهرباء".

وسقطت أيضا عدة قذائف فى منطقة ساحة عرنوس الشهيرة التى تعد من المناطق الراقية فى العاصمة، وهى ذات غالبية سنية، ويوجد بها العديد من المبانى الحكومية. كما يوجد بالقرب منها عدد من السفارات الغربية والعربية.

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