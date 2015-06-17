أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قتلى وجرحى جراء سقوط قذائف وانفجار فى العاصمة السورية دمشق

Google+ Print
قتلى وجرحى جراء سقوط قذائف وانفجار فى العاصمة السورية دمشق قتلى وجرحى جراء سقوط قذائف وانفجار فى العاصمة السورية دمشق
قالت مصادر طبية إن عشرة أشخاص قتلوا وجرح نحو 13 آخرون جراء انفجار وسقوط قذائف وسط العاصمة السورية دمشق.ونقل شهود عيان اليوم الأربعاء إن "عبوة ناسفة انفجرت وسقط عدد من القذائف فى محيط منطقة ساحة عرنوس التجارية والسكانية الليلة الماضية.

وقال عدد من الأهالى إن "ليل دمشق كان مظلما وساخنا نظرا لصخب القذائف وانقطاع الكهرباء".

وسقطت أيضا عدة قذائف فى منطقة ساحة عرنوس الشهيرة التى تعد من المناطق الراقية فى العاصمة، وهى ذات غالبية سنية، ويوجد بها العديد من المبانى الحكومية. كما يوجد بالقرب منها عدد من السفارات الغربية والعربية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365