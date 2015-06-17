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وزير خارجية اليمن:سنغادر جنيف لو استمر الحوثيون فى التعطيل والمماطلة

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وزير خارجية اليمن:سنغادر جنيف لو استمر الحوثيون فى التعطيل والمماطلة وزير خارجية اليمن:سنغادر جنيف لو استمر الحوثيون فى التعطيل والمماطلة
هدد وفد السلطة الشرعية اليمنية بمغادرة جنيف فى موعد أقصاه الجمعة إذا لم ينتظم وفد المتمردين الحوثيين فى مشاورات تفضى إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر تحت الفصل السابع.

وأبلغ رئيس الوفد وزير الخارجية اليمنى رياض ياسين صحيفة (الوطن) أنهم سيجدون أنفسهم أمام خيار مغادرة جنيف لو استمر الحوثيون فى مسلسل التعطيل والمماطلة، موضحا أن سقف بقائهم الزمنى لن يتجاوز بعد غد الجمعة.

وذكرت الصحيفة أن الحوثيين واصلوا مسلسل تعطيلهم مشاورات جنيف، رافضين أية محادثات مع الطرف المقابل، فى وقت بلغ الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى هذا النبأ خلال مخاطبته وزراء خارجية التعاون الإسلامى فى اجتماعهم الاستثنائى بجدة أمس.

وبحسب الصحيفة، فإن نائب وزير الخارجية الإيرانى قاطع كلمة هادى مغادرا القاعة قبل بدئها، فيما دعا أمين منظمة التعاون الإسلامى إياد مدنى إلى مصالحة وطنية شاملة تستند إلى تطبيق مرجعيات الحوار الوطنى وإعلان الرياض.
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