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العثور على جثة ملقاة بجانب طريق السويس القاهرة الصحراوى

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العثور على جثة ملقاة بجانب طريق السويس القاهرة الصحراوى العثور على جثة ملقاة بجانب طريق السويس القاهرة الصحراوى
عثرت قوات الأمن، صباح اليوم، على جثة رجل ملقاة بجانب طريق السويس القاهرة الصحراوى، وتظهر على وجهه وجسده جروح قطعية وكدمات فى جميع أنحاء الجسد.

تلقى اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس إخطارا من إدارة تأمين الطرق بتلقى بلاغ من مواطنين بالاشتباه فى وجود جثمان رجل ملقى بالكيلو 99 بطريق السويس القاهرة الصحراوى، على الفور توجهت قوات الأمن للمكان المبلغ، وتم فحصه، وتبين أنه رجل فى العقد الرابع من عمره متوفى وعلى جسده علمات جروح وكدمات.

واشتبهت قوات الأمن أن الرجل أثناء مروره الطريق صدمته سيارة مسرعة، وهو ما أدى إلى دفعة إلى أحد جانبى الطريق وإصابته بكدمات وجروح من قوة الصدمة.

وقال مصدر أمنى فى تصريحات خاصة، إنه جارى نقل الجثمان عبر الإسعاف إلى مشرحة السويس لفحصه ومحاولة تحديد هويته وأبلاغ النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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