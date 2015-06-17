كثافات مرورية بنفق القطامية نتيجة القيام بأعمال صيانة

ظهرت كثافات مرورية بداخل نفق القطامية بالتجمع الخامس فى الاتجاه القادم من مدينة نصر اتجاه العين السخنة، وذلك بسبب أعمال صيانة للنفق فى ظل تواجد الخدمات المرورية والعلامات الإرشادية لتفادى منطقة الأعمال.

كما يشهد طريق مصر الإسكندرية الصحراوى تباطؤا فى حركة السيارات باتجاه البوابات من ميدان الرماية حتى حازم حسن والمحور، وكذلك فى الاتجاه من البوابات إلى المحور وحازم حسن إلى ميدان الرماية.

وبطريق كورنيش النيل من اتجاه أبراج النيل إلى وسط البلد فيشهد زحاما من الاتجاهين وتوجد كثافات مرورية من وسط البلد إلى الدائرى ومنه إلى المعادى حتى حلوان، كما يشهد الطريق الدائرى من وصلة المريوطية إلى المنيب ومن المحور إلى الزراعى انتظاما فى حركة المرور أمام جميع قائدى المركبات.

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