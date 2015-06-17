مصرع شاب غرقا بترعة فرع 25 بالنوبارية فى البحيرة

لقى صباح اليوم شاب فى العقد الثانى من العمر مصرعه غرقا بترعة فرع 25 بالنوبارية .

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة غرب النوبارية بوجود غريق بترعة فرع 25 أمام قرية أدم دائرة القسم .

وتبين أنه أثناء قيام "محمد السيد محمد على رضوان" عامل زراعى بالوضوء على حافة الترعة المشار إليها زلت قدماه وسقط بها وغرق، وتم انتشال الجثة. وبسؤال والده "السيد محمد على رضوان " فلاح قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى النوبارية العام وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية. وتحرر المحضر 990/2015 إدارى القسم .