أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع شاب غرقا بترعة فرع 25 بالنوبارية فى البحيرة

Google+ Print
مصرع شاب غرقا بترعة فرع 25 بالنوبارية فى البحيرة مصرع شاب غرقا بترعة فرع 25 بالنوبارية فى البحيرة
لقى صباح اليوم شاب فى العقد الثانى من العمر مصرعه غرقا بترعة فرع 25 بالنوبارية .

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة غرب النوبارية بوجود غريق بترعة فرع 25 أمام قرية أدم دائرة القسم .

وتبين أنه أثناء قيام "محمد السيد محمد على رضوان" عامل زراعى بالوضوء على حافة الترعة المشار إليها زلت قدماه وسقط بها وغرق، وتم انتشال الجثة. وبسؤال والده "السيد محمد على رضوان " فلاح قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى النوبارية العام وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية. وتحرر المحضر 990/2015 إدارى القسم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365