ضبط "خروب" غير صالح للاستهلاك الآدمى بمحل عطارة شهير فى بورسعيد

تمكنت مباحث قسم شرطة التموين من ضبط صاحب محل عطارة شهير بحى الزهور يبيع بعض السلع الرمضانية غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحرر المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

توصلت تحريات العميد خالد العوادلى رئيس قسم شرطة التموين بمديرية أمن بورسعيد قيام صاحب محل

>"عطارة" مقيم دائرة قسم المناخ ببيع بعض السلع الرمضانية التى تضر بالصحة العامة للإنسان.

بمداهمة المحل الكائن بنطاق حى الزهورتم ضبط 100 كيلو جرام من الخروب المجروش غير صالح للاستهلاك الآدمى، وأكدت النتائج بمجمع المعامل التابع لوزارة الصحة ومفتشى مراقبة الأغذية احتواءها على يرقات وحشرات وغير صالحة للاستهلالك الآدمى.

تحرر المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال صاحب محل العطارة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.