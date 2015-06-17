حاكم عجمان يأمر بالافراج عن 119 سجينا بمناسبة حلول رمضان

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بالإفراج عن 119 سجينا من مختلف الجنسيات أثبتوا أهليتهم للتمتع بالعفو خلال تنفيذهم للعقوبة في المنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان وفق شروط حسن السيرة والسلوك وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم وإبعاد من صدر بحقه حكم الإبعاد عن البلاد.

ويأتي أمر سموه بالإفراج عن السجناء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وحرصا من صاحب السمو حاكم عجمان على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة لتكتمل فرحتهم وذلك تأكيدا على رعاية سموه واهتمامه البالغ فأفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن تمنياته للمفرج عنهم عودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة بعد أن أمضوا مدة عقوبتهم .

ورفع العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعمي قائد عام للادارة العامة لشرطة عجمان بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على مبادرة سموه بالعفو عن المحكومين والتي تعكس حرص سموه على منح السجناء الفرصة ليكونوا أشخاصا أسوياء وليلتئم شملهم مع عائلاتهم.

وأوضح أن أمر سموه يؤكد إحساسا عميقا بأهمية أن يتمتع الإنسان بحريته وأن تظل أبواب العودة مفتوحة والتراجع عن الأخطاء والاستفادة من الدروس والعبر التي مر بها السجناء خلال الفترة الماضية وسبيلا إلى الاستقامة والتوبة النصوح في حياتهم.

وأعرب العميد النعيمي عن تمنياته أن تكون فترة العقوبة كافية لاصلاحهم وعودتهم للمجتمع كأشخاص أسوياء يقوموا بدورهم في خدمة الوطن.

وأشار إلى أنه سيتم مباشرة إجراءات الإفراج عن المفرج عنهم لعودتهم إلى أسرهم فورا وإبعاد الأشخاص الصادر بحقهم حكم بالإبعاد عن البلاد .