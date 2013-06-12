أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

"الحزب الحر" يتهم عاصم عبدالماجد بالتحريض على العنف ضد أعضاء "تمرد"

Google+ Print
"الحزب الحر" يتهم عاصم عبدالماجد بالتحريض على العنف ضد أعضاء "تمرد" "الحزب الحر" يتهم عاصم عبدالماجد بالتحريض على العنف ضد أعضاء "تمرد"

كتب : خالد عبد الرسول منذ 33 دقيقة

أعلن بيان صادر عما يعرف بـ"الحزب الحر" أن عددا من محامي الحزب سيتوجهون غدا إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ ضد عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بتهمة سب وقذف الدكتور محمد مصطفى، رئيس الحزب، والمحامي عصام الشيخ، المستشار القانوني السابق للحزب، خلال لقائه ببرنامج "الشارع" على قناة " 25" التابعة لتنظيم الإخوان.

ويتهم البلاغ، وفقا للبيان، عاصم عبدالماجد بالتحريض على العنف ضد مصطفى والشيخ وأعضاء حملة "تمرد"، فضلا عما قاله خلال البرنامج بأنهم يحشدون الأقباط لمواجهة الإسلاميين في الشوارع يوم 30 يونيو المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر