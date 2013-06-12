"الحزب الحر" يتهم عاصم عبدالماجد بالتحريض على العنف ضد أعضاء "تمرد"

كتب : خالد عبد الرسول منذ 33 دقيقة

أعلن بيان صادر عما يعرف بـ"الحزب الحر" أن عددا من محامي الحزب سيتوجهون غدا إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ ضد عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بتهمة سب وقذف الدكتور محمد مصطفى، رئيس الحزب، والمحامي عصام الشيخ، المستشار القانوني السابق للحزب، خلال لقائه ببرنامج "الشارع" على قناة "مصر 25" التابعة لتنظيم الإخوان.

ويتهم البلاغ، وفقا للبيان، عاصم عبدالماجد بالتحريض على العنف ضد مصطفى والشيخ وأعضاء حملة "تمرد"، فضلا عما قاله خلال البرنامج بأنهم يحشدون الأقباط لمواجهة الإسلاميين في الشوارع يوم 30 يونيو المقبل.