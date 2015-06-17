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الخارجية تجتمع بممثلين عن عائلات الصيادين المحتجزين في السودان

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الخارجية تجتمع بممثلين عن عائلات الصيادين المحتجزين في السودان الخارجية تجتمع بممثلين عن عائلات الصيادين المحتجزين في السودان

إجتمع السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، الأمس، مع عدد من ممثلي عائلات الصيادين المحتجزين في السودان، وذلك بناء علي طلبهم للإطمئنان علي أوضاع أقاربهم من الصيادين المحتجزين في بورسودان، والعمل علي تسريع الإجراءات الخاصة للإفراج عنهم وخاصة مع إقتراب بدء شهر رمضان المعظم.

وأكد المتحدث أن الوزارة تبذل أقصي جهد بالتنسيق مع الأجهزة المصرية المعنية، وبالتعاون مع السلطات السودانية للعمل علي تأمين الافراج عن الصيادين، وضمان عودتهم إلى ذويهم في بلدة المطرية بالقليوبية. 

وتم خلال اللقاء التواصل مع السفير المصري في السودان والقائم بالاعمال في بورسودان، حيث أكدا إستمرار التواصل مع السلطات السودانية لتسريع عملية الإفراج عنهم خاصة بعد صدور حكم محكمة الإستئناف السودانية بإسقاط التهم عنهم.

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