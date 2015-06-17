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ربة منزل تنتحر قفزا من الطابق الخامس بعد تشاجرها مع زوجها بالإسكندرية

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ربة منزل تنتحر قفزا من الطابق الخامس بعد تشاجرها مع زوجها بالإسكندرية ربة منزل تنتحر قفزا من الطابق الخامس بعد تشاجرها مع زوجها بالإسكندرية
لجأت ربة منزل بالإسكندرية إلى الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الخامس بمنزلها بعد اشتعال الخلافات بينها وبين زوجها، حيث أنهت مشادة كلامية بينهما بإلقاء نفسها.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغًا من العميد إبراهيم عبد العاطى مأمور قسم شرطة أول المنتزه يفيد تلقيه إخطارًا من مستشفى مارى مرقص بوصول شيماء ف ع 27 سنة ربة منزل مقيمة بدائرة القسم مصابة بجروح بالرأس وكسر بالساق اليمنى وتوفيت.

بسؤال زوجها أحمد م ح 28 سنة حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية مقيم بذات العنوان قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وزوجته قامت على إثرها زوجته بإلقاء نفسها من نافذة الشقة سكنهما بالطابق الخامس المطلة على منور العقار.

وبسؤال شقيقها محمد ف ع 28 سنة عامل مقيم إيتاى البارود – محافظة البحيرة أقر بمضمون ما تقدم، ولم يتهم أحدا بالسبب فى وفاة شقيقته.

تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إدارى أول المنتزه وجارٍ العرض على النيابة.

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مصر 365