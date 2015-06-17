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الخارجية تجتمع بممثلين عن عائلات الصيادين المحتجزين فى السودان

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الخارجية تجتمع بممثلين عن عائلات الصيادين المحتجزين فى السودان الخارجية تجتمع بممثلين عن عائلات الصيادين المحتجزين فى السودان
اجتمع السفير بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية مع عدد من ممثلى عائلات الصيادين المحتجزين فى السودان، وذلك بناء على طلبهم للاطمئنان على أوضاع أقاربهم من الصيادين المحتجزين فى بورسودان، والعمل على تسريع الإجراءات الخاصة للإفراج عنهم وخاصة مع اقتراب بدء شهر رمضان المعظم.

وأكد المتحدث فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن الوزارة تبذل أقصى الجهد بالتنسيق مع الأجهزة المصرية المعنية وبالتعاون مع السلطات السودانية للعمل على تأمين الإفراج عن الصيادين وضمان عودتهم لذويهم فى بلدة المطرية بالقليوبية.

وقد تم خلال اللقاء التواصل مع السفير المصرى فى السودان والقائم بالأعمال فى بورسودان، حيث أكدا استمرار التواصل مع السلطات السودانية لتسريع عملية الإفراج عنهم خاصة بعد صدور حكم محكمة الاستئناف السودانية بإسقاط التهم عنهم.
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