وزير الإسكان: بدء تخصيص أراضى المرحلة الثالثة من "بيت الوطن" خلال أيام

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم البدء فى تخصيص أراضى المرحلة الثالثة بمدينة القاهرة الجديدة، من مشروع "بيت الوطن" للمصريين فى الخارج، خلال الأيام المقبلة، وذلك لمن قام بتسجيل تحويلاته حتى 25 مارس الماضى، وفقا لقرار مجلس الوزراء، بجلسته رقم (36)، مؤكدا أنه لن يتم استقبال أى تحويلات جديدة، من المصريين فى الخارج.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية، إنه سيتم الاتفاق مع وزارة الاتصالات خلال الأيام القليلة المقبلة، لفتح الموقع الإلكترونى الخاص بالمشروع، لاختيار قطع الأراضى وفقا لرغبات الحاجزين.

وأضاف الوزير: "سيتم تخصيص قطع الأراضي وفقا لعدة قواعد، منها الأولوية للفرد فى حجز قطعة واحدة، وحال الانتهاء من التخصيص، يمكن حجز قطعة ثانية لمن حول مبالغ أخرى حتى تاريخ غلق الحجز 25 مارس طبقا للأسبقية، وألا يكون قد سبق له حجز أى قطعة فى هذا المشروع، بمرحلتيه الأولى والثانية، مع السماح للمتقدمين لمدينتى الشيخ زايد أو دمياط الجديدة بالتحويل للقاهرة الجديدة، التى يتوفر بها الأراضى".

من جانبه أشار المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، إلى أن هناك شروط محددة، لمن يريد استمرار الحجز، منها ألا يقل سن الحاجز عن 21 سنة، موضحا أن الاستلام سيبدأ بعد الانتهاء من تسليم المرحلتين الأولى والثانية، وسيتم الإبقاء على سعر المتر المربع، طبقا للمرحلة الثانية مع تثبيت سعر الدولار.

وأوضح أنه سيتم البناء على 50% من مساحة الأرض، والسماح ببناء بدروم ودور أرضى و3 أدوار متكررة، لافتًا إلى أنه سيتم سداد 25% من قيمة الأرض كدفعة مقدمة، والتى سبق للمتقدمين تحويلها قبل تاريخ غلق الحجز 25 مارس الماضى، والباقى على 5 سنوات، وتبدأ الدفعة الأولى خلال شهر من تاريخ الاستلام، أسوة بالمراحل السابقة، وفى حال سداد كامل الأقساط كدفعة واحدة سيتم خصم 15% من إجمالى الـ75% المتبقة، أى سداد نحو 64% من القيمة المتبقية.



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