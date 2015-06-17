أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الإسكان: بدء تخصيص أراضى المرحلة الثالثة من "بيت الوطن" خلال أيام

Google+ Print
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم البدء فى تخصيص أراضى المرحلة الثالثة بمدينة القاهرة الجديدة، من مشروع "بيت الوطن" للمصريين فى الخارج، خلال الأيام المقبلة، وذلك لمن قام بتسجيل تحويلاته حتى 25 مارس الماضى، وفقا لقرار مجلس الوزراء، بجلسته رقم (36)، مؤكدا أنه لن يتم استقبال أى تحويلات جديدة، من المصريين فى الخارج.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية، إنه سيتم الاتفاق مع وزارة الاتصالات خلال الأيام القليلة المقبلة، لفتح الموقع الإلكترونى الخاص بالمشروع، لاختيار قطع الأراضى وفقا لرغبات الحاجزين.

وأضاف الوزير: "سيتم تخصيص قطع الأراضي وفقا لعدة قواعد، منها الأولوية للفرد فى حجز قطعة واحدة، وحال الانتهاء من التخصيص، يمكن حجز قطعة ثانية لمن حول مبالغ أخرى حتى تاريخ غلق الحجز 25 مارس طبقا للأسبقية، وألا يكون قد سبق له حجز أى قطعة فى هذا المشروع، بمرحلتيه الأولى والثانية، مع السماح للمتقدمين لمدينتى الشيخ زايد أو دمياط الجديدة بالتحويل للقاهرة الجديدة، التى يتوفر بها الأراضى".

من جانبه أشار المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، إلى أن هناك شروط محددة، لمن يريد استمرار الحجز، منها ألا يقل سن الحاجز عن 21 سنة، موضحا أن الاستلام سيبدأ بعد الانتهاء من تسليم المرحلتين الأولى والثانية، وسيتم الإبقاء على سعر المتر المربع، طبقا للمرحلة الثانية مع تثبيت .

وأوضح أنه سيتم البناء على 50% من مساحة الأرض، والسماح ببناء بدروم ودور أرضى و3 أدوار متكررة، لافتًا إلى أنه سيتم سداد 25% من قيمة الأرض كدفعة مقدمة، والتى سبق للمتقدمين تحويلها قبل تاريخ غلق الحجز 25 مارس الماضى، والباقى على 5 سنوات، وتبدأ الدفعة الأولى خلال شهر من تاريخ الاستلام، أسوة بالمراحل السابقة، وفى حال سداد كامل الأقساط كدفعة واحدة سيتم خصم 15% من إجمالى الـ75% المتبقة، أى سداد نحو 64% من القيمة المتبقية.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار

طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار

ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء

ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء

مساء dmc - طه حسين : كثرة تحرك سعر الدولار لا يعطي فرصة لإنخفاض الأسعار

مساء dmc - طه حسين : كثرة تحرك سعر الدولار لا يعطي فرصة لإنخفاض الأسعار

انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء