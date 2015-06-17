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ميليشيا الحوثى تفجر منزل عضو الوفد المفاوض عن الحكومة فى جنيف

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ميليشيا الحوثى تفجر منزل عضو الوفد المفاوض عن الحكومة فى جنيف ميليشيا الحوثى تفجر منزل عضو الوفد المفاوض عن الحكومة فى جنيف
قامت ميليشيا الحوثى بتفجير منزل عضو الوفد المفاوض عن فى جنيف عبد العزيز جبارى القيادى فى حزب البناء والتنمية، الذى شغل أمين عام اللجنة التحضيرية لمؤتمر إنقاذ اليمن فى الرياض، وذلك حسبما أفادت قناة العربية.

وكانت مليشيات الحوثيين قد سيطرت على المنزل الواقع فى مدينة ذمار، وقاموا بإخراج كل ما فيه من أثاث، فيما أفادت مصادر محلية أن الغارة استهدفت المنزل أثناء تواجد مسلحين حوثيين داخله ويعتقد أنه هناك قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين جراء الغارة.

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