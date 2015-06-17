داعش يقتل 5 رجال شرطة قرب مصفاة بيجى بالعراق

قال مسئول أمنى اليوم الأربعاء، إن تنظيم داعش قتل خمسة رجال شرطة فى بلدة قرب أكبر مصفاة عراقية فى هجوم قد يساعد فى تخفيف الضغوط عن مقاتلى التنظيم المحاصرين فى المنشأة المهمة من الناحية الاستراتيجية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف المسئول فى مركز قيادة أمنية إقليمية أن مسلحى التنظيم نفذوا عملية فى قرية تل أبو جراد فى إطار معركتهم للسيطرة على مصفاة بيجى التى تبادل أطراف الصراع السيطرة عليها.
وأضاف المسئول فى مركز قيادة أمنية إقليمية أن مسلحى التنظيم نفذوا عملية فى قرية تل أبو جراد فى إطار معركتهم للسيطرة على مصفاة بيجى التى تبادل أطراف الصراع السيطرة عليها.
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