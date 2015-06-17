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داعش يقتل 5 رجال شرطة قرب مصفاة بيجى بالعراق

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داعش يقتل 5 رجال شرطة قرب مصفاة بيجى بالعراق داعش يقتل 5 رجال شرطة قرب مصفاة بيجى بالعراق
قال مسئول أمنى اليوم الأربعاء، إن تنظيم داعش قتل خمسة رجال شرطة فى بلدة قرب أكبر مصفاة عراقية فى هجوم قد يساعد فى تخفيف الضغوط عن مقاتلى التنظيم المحاصرين فى المنشأة المهمة من الناحية الاستراتيجية.

وأضاف المسئول فى مركز قيادة أمنية إقليمية أن مسلحى التنظيم نفذوا عملية فى قرية تل أبو جراد فى إطار معركتهم للسيطرة على مصفاة بيجى التى تبادل أطراف الصراع السيطرة عليها.
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