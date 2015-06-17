شرطة البيئة والمسطحات المائية تضبط 443 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية من ضبط (443) قضية متنوعة، تأمين تنفيذ إزالة (68) حالة تعديات على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف.

تأتى هذه الحملات فى مجال مكافحة وضبط مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل).

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