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استنفار أمنى فى الأسواق وحملات تموينية قبل رمضان تضبط 400 قضية متنوعة

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استنفار أمنى فى الأسواق وحملات تموينية قبل رمضان تضبط 400 قضية متنوعة استنفار أمنى فى الأسواق وحملات تموينية قبل رمضان تضبط 400 قضية متنوعة
واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية حملاتها التموينية استعدادا لشهر رمضان لضبط كافة المخالفات التموينية.

وأسفرت الحملات التموينية التى قادها اللواء مدحت عبد الله مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، عن ضبط 407 قضايا تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، أسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية)، وتم تنفيذ 37 حكما قضائيا مختلفا.
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مصر 365

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