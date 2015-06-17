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مصرع تباع سقطت على رأسه كبينة سيارة نقل بالبحيرة

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مصرع تباع سقطت على رأسه كبينة سيارة نقل بالبحيرة مصرع تباع سقطت على رأسه كبينة سيارة نقل بالبحيرة
لقى تباع مصرعه حال قيامه برفع كابينة السيارة قيادته (نقل بمقطورة) لتفريغ الهواء من السيارة سقطت الكابينة على رأسه بالبحيرة.

تلقى صباح اليوم اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة إيتاى البارود من المستشفى العام بوصول "حسن أمين على كشك" تباع جثة هامدة إثر إصابته بنزيف من الفم والأنف وكدمات بالوجه والرأس.

وبسؤال "فوزى سيد أحمد محمد" سائق قرر أنه حال قيام المتوفى برفع كابينة السيارة قيادته رقم 4253 ب ر أ / 7635 ب ى د ( نقل بمقطورة ) لتفريغ الهواء من السيارة سقطت الكابينة على رأسه وحدثت إصابته التى أودت بحياته ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة أفاد بعدم وجود شبهه جنائية بالوفاة وتحرر المحضر 12825/2015 جنح المركز .
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