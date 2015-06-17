أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 3 متهمين هاربين من المؤبد خلال حملة أمنية بالبحيرة

Google+ Print
ضبط 3 متهمين هاربين من المؤبد خلال حملة أمنية بالبحيرة ضبط 3 متهمين هاربين من المؤبد خلال حملة أمنية بالبحيرة
تمكن اليوم ضباط وحدة مباحث قسم شرطة غرب النوبارية بالاشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام، بإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، من ضبط كل من: "ر.م.ق." مزارع ومقيم زاوية حمور مركز الدلنجات المطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضايا أرقام 359/2010 جنايات قسم غرب النوبارية (سلاح نارى) غيابى بالسجن المؤبد، و1799/2011 جنايات قسم ثان العامرية / الإسكندريه (سرقة بالإكراه) غيابى بالسجن المؤبد ، و12524/2008 جنح مركز شرطة الدلنجات (شيك) غيابى 8 أشهر وكفالة 600 جنيه .

كما تم ضبط "م.ع.ح. " عامل ومقيم العمرانية جيزة السابق إتهامه فى عدد ( 2 ) قضية "سرقة ، قتل" آخرهم القضية رقم 1223/2011 جنح قسم غرب النوبارية (سرقة وسائل نقل) والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 1223/2011 جنايات قسم شرطة غرب النوبارية (سرقة بالإكراه) غيابى بالسجن عشر سنوات، وكذا التنفيذ عليه فى القضية رقم 1477/2011 جنايات قسم غرب النوبارية(سرقة بالإكراه) غيابى بالسجن عشر سنوات.

وتم ضبط " م.ا.م. " مزارع ومقيم أرض الشرطة غرب النوبارية المطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 4396/2011 جنايات قسم شرطة غرب النوبارية (حريق عمد) غيابى بالسجن المؤبد .

و بمواجهتهم أقروا بصحة الأحكام الصادرة ضدهم وجار العرض على النيابة العامة .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365