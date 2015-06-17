ضبط 3 متهمين هاربين من المؤبد خلال حملة أمنية بالبحيرة

تمكن اليوم ضباط وحدة مباحث قسم شرطة غرب النوبارية بالاشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام، بإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، من ضبط كل من: "ر.م.ق." مزارع ومقيم زاوية حمور مركز الدلنجات المطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضايا أرقام 359/2010 جنايات قسم غرب النوبارية (سلاح نارى) غيابى بالسجن المؤبد، و1799/2011 جنايات قسم ثان العامرية / الإسكندريه (سرقة بالإكراه) غيابى بالسجن المؤبد ، و12524/2008 جنح مركز شرطة الدلنجات (شيك) غيابى 8 أشهر وكفالة 600 جنيه .

كما تم ضبط "م.ع.ح. " عامل ومقيم العمرانية جيزة السابق إتهامه فى عدد ( 2 ) قضية "سرقة ، قتل" آخرهم القضية رقم 1223/2011 جنح قسم غرب النوبارية (سرقة وسائل نقل) والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 1223/2011 جنايات قسم شرطة غرب النوبارية (سرقة بالإكراه) غيابى بالسجن عشر سنوات، وكذا التنفيذ عليه فى القضية رقم 1477/2011 جنايات قسم غرب النوبارية(سرقة بالإكراه) غيابى بالسجن عشر سنوات.

وتم ضبط " م.ا.م. " مزارع ومقيم أرض الشرطة غرب النوبارية المطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 4396/2011 جنايات قسم شرطة غرب النوبارية (حريق عمد) غيابى بالسجن المؤبد .

و بمواجهتهم أقروا بصحة الأحكام الصادرة ضدهم وجار العرض على النيابة العامة .

>