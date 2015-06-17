رأس البر تستقبل روادها بفانوس رمضان ومدفع الإفطار

قام مجلس مدينة رأس البر برئاسة محسن عزيز رئيس المدينة بحملة تجميل فى ميدان تقاطع شارع بورسعيد مع شارع الأربعين، وذلك بعمل لوحة فنية تتكون من مجسم لفانوس رمضان ومدفع الإفطار احتفالا بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وقال رئيس المدينة لـ"اليوم السابع" أن المدينة استعدت لاستقبال روادها فى شهر رمضان الكريم وتم توفير كل السلع التموينية اللازمة وتنظيم مواعيد العمل بالأفران، وكذلك توزيع السلع التموينية المدعمة بسعر الجملة بأسواق المدينة، وتم تشكيل لجنة لمتابعة الأسواق يوميا طوال الشهر الكريم.



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