المتحدث العسكري : مقتل 7 عناصر إرهابية وتدمير مخزنين للأسلحة برفح

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، مقتل 7 عناصر إرهابية وتدمير مخزنين للأسلحة والمتفجرات وتدمير عربة لاندكروزر تستخدم فى نقل الأسلحة والمتفجرات.

وقال المتحدث عير صفحته على الفيسبوك، إن العملية تعد ضربة إستباقية ناجحة، وكانت وردت معلومات إستخباراتية مؤكدة من أحد العناصر المتعاونة تفيد بقيام العناصر الإرهابية بنقل كمية من الأسلحة المختلفة ( آر بى جى – رشاشات عيار 14.5 ) وكمية من مادة ( C4 ) المتفجرة وذلك من قرية المهدية بمركز ومدينة (رفح) إلى قرية المقاطعة بمركز ومدينة (الشيخ زويد) ، تمهيداً لتنفيذ عمل إرهابى ضخم ضد عناصر قوات قطاع تأمين شمال سيناء البواسل.