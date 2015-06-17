أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

هل تغنى الرضاعة الطبيعية عن شرب الطفل للماء؟

Google+ Print
هل تغنى الرضاعة الطبيعية عن شرب الطفل للماء؟ هل تغنى الرضاعة الطبيعية عن شرب الطفل للماء؟
الرضاعة الطبيعية تعد من أهم وأفضل طرق التغذية للأطفال، وخاصة فى الشهور الأولى من أعمارهم، وقد أكدت العديد من الأبحاث على أهمية لبن الأم لنمو أعضاء الطفل وتقوية أجهزة جسده الحيوية، وأهمها الجهاز المناعى.

وقد أرسلت قارئة تسأل عما إذا كان لبن الرضاعة الطبيعية، يغنى عن تناول الطفل للماء، وخاصة فى فصل الصيف وارتفاع حرارة الجو، ويجيب عن سؤالها الدكتور طلعت حسن سالم أستاذ طب وسلوك الأطفال قائلا: إن تناول الطفل الرضيع للماء فى الستة أشهر الأولى من عمره، أمر غير ضرورى، فلبن الأم يحتوى على نسبة عالية من الماء تكفى احتياج الطفل بالكامل، ولكن هذا الأمر يحكمه عدة قواعد وهم:

- أن يكون غذاء الطفل يعتمد على اللبن الطبيعى للأم فقط، دون أى ألبان صناعية أو أنواع أخرى من الطعام.
>- لبن الأم يغنى على الماء فى الستة أشهر الأولى فقط من عمر الطفل، وبعد تلك الفترة يجب تقديم الماء للطفل.
>- فى درجات الحرارة العالية ينصح بزيادة عدد الرضعات الطبيعية للطفل، وذلك لتغطية نقص الماء الذى يتعرض له نتيجة حرارة الجو وزيادة إفراز العرق لديه، كما قد تلاحظ الأم زيادة الرغبة لدى طفلها فى تناول اللبن الطبيعى كنتيجة لشعوره بالعطش.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365