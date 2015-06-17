طائرات التحالف العربى تقصف موقع جبل نقم بالعاصمة اليمنية

قصفت طائرات التحالف العربى صباح اليوم الأربعاء مواقع تابعة لجماعة الحوثيين وقوات موالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى صنعاء .

وسمع بأنحاء العاصمة اليمنية دوى ثلاثة انفجارات شديدة مصدرها موقع جبل نقم ومخازن السلاح شرق العاصمة، وشوهدت أعمدة الدخان تنبعث من الموقع، وهو أحد المواقع العسكرية التى تعرضت للقصف عدة مرات من قبل طائرات التحالف العربى.

من ناحية أخرى قصفت الطائرات موقعا تابعا للحوثيين فى محافظة المحويت 113 كيلومترا غربى صنعاء، وذلك للمرة الأولى منذ بدء عمليات عاصفة الحزم.

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