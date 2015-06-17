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المعارضة السورية تجدد قصفها لمعاقل قوات الأسد بمطار الثعلة

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المعارضة السورية تجدد قصفها لمعاقل قوات الأسد بمطار الثعلة المعارضة السورية تجدد قصفها لمعاقل قوات الأسد بمطار الثعلة
أفادت الهيئة العامة للثورة بأن فصائل المعارضة جددت قصفها على معاقل قوات النظام السورى وثكناته داخل مطار الثعلة العسكرى فى ريف السويداء الغربى.

وقالت الهيئة ـ فى بيان لها أوردته قناة "العربية" صباح اليوم الأربعاء، أن قوات المعارضة دمرت رتلا عسكريا كان متجها إلى مطار الثعلة كتعزيزات لعناصر قوات النظام المتواجدة فى داخله.

أما فى ريف القنيطرة وتحديدا فى بلدة خان أرنبة، فقد وصلت حصيلة الانشقاقات- حسب القناة- فى قوات النظام إلى 40 عنصرا من بينهم سبعة ضباط، وتزامن ذلك مع حملة دهم واعتقالات عشوائية قامت بها قوات الأسد فى البلدة، وفقا لناشطين.

وفى حمص، جددت قوات الأسد قصفها على مناطق حى الوعر وسط اشتباكات مع فصائل المعارضة فى محيط الحى.
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مصر 365

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