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إدخال بضائع ومواد بناء لغزة عبر معبر كرم أبو سالم

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إدخال بضائع ومواد بناء لغزة عبر معبر كرم أبو سالم إدخال بضائع ومواد بناء لغزة عبر معبر كرم أبو سالم
قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، السماح بإدخال 660 شاحنة محملة بالبضائع والمساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر (كرم أبو سالم) التجارى جنوب شرق القطاع.

وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع للقطاع- فى تصريح له- إن "الشاحنات المقرر إدخالها ستكون محملة ببضائع للقطاعين التجارى والزراعى وقطاع المواصلات والمساعدات".

وأضاف أنه "من ضمن الشاحنات 120 شاحنة محملة بالمواد الإنشائية للمشاريع الدولية و150 شاحنة محملة بالحصمة والحصمة الخاصة بالبنية التحتية للطرق للمشاريع القطرية".

ويعتبر معبر (كرم أبو سالم) المنفذ التجارى الوحيد الذى تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة، وتغلقه سلطات الاحتلال يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.
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