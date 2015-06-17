بالفيديو..بعد إغلاق 671 يوما..انطلاق أول قطار من "محطة مترو السادات"

انطلق أول قطار من محطة مترو السادات، منذ قليل، متجها إلى حلوان وسط تشديدات أمنية مكثفه داخل المحطة، وذلك بعد قرار وزارة النقل بإعادة فتحها للجمهور عقب موافقة الجهات الأمنية.

وانتهت هيئة المترو من تركيب نظام الإطفاء الجديد ومتطلبات الحماية المدنية وأجهزة الإكس راى على مداخل المحطة وكاميرات المراقبة.

كانت محطة مترو أنور السادات، قد أغلقت منذ 671 يوما فى أعقاب فض اعتصامى النهضة ورابعة لجماعة الإخوان، وطوال هذه الفترة أعلن المسئولون فى وزارة النقل وعودا متكررة لإعادة فتح المحطة للجمهور، لكنه فى كل مرة كان تنفيذ هذه الوعود يصطدم باعتراض الجهات الأمنية.

- بعد 671 يوما على إغلاق "مترو السادات.. "النقل" تفتتح المحطة اليوم بعد انتهاء الاستعدادات.. تركيب نظام إطفاء جديد.. والوزير تعهد بتشغيلها قبل شهر رمضان

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